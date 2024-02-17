  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України

17 лютого 2024, 19:30

Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України

Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України

На Луганщині росіяни тестують підключення інтернету задля виявлення проукраїнськи налаштованих мешканців. Інформаційна блокада втягує місцевих мешканців  у війну проти України. Росія максимально обмежує від зовнішнього світу Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну.

Без світла, без інтернету та мобільного зв'язку. РФ щонайменше з травня 2023 року блокує окуповані міста Луганської області, прикриваючись цілями убезпечити людей. 

Через відсутній звʼязок буквально гинуть люди, розповіла заступниця головного редактора видання «Трибун» Валерія Мельник. 

«Жителі умовного трикутника — Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне — найбільше жаліються на відсутність звʼязку. Бо, наприклад, відомі випадки коли через неможливість додзвонитися до швидкої помирали люди», — розповіла Мельник. 

Єдине, що змогли запропонувати людям окупанти — «унікальний» сервіс — таксофон. 

Самі прилади були встановлено ще за часів роботи «Укртелекому», потім росіяни їх демонтували. Нині знов повернули на місце. Але далеко не всі, каже Валерія Мельник.  

Окрім життєво необхідних дзвінків люди не в змозі отримувати обʼєктивну інформацію з інтернету. Працює лише пропагандистське телебачення та друкована преса, які розповідають про досягнення «русского мира».

Начальник районної Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко каже, останнім часом росіяни тестують роботу  інтернету від трьох мобільних операторів, але все під тотальним контролем спецслужб. 

«Цей інструмент може використовуватись окупаційними російськими спецслужбістами для того, щоб ловити людей, які спілкуються з українською стороною», — каже Власенко.

«Інформаційну бульбашку», в якій заблоковані тисячі українців на окупованій Луганщині створено аби втягувати місцевих у війну проти України, запевняють експерти. Вакуум обʼєктивної інформації впливає на критичне мислення місцевих мешканців, каже Роман Власенко. Окрім інформаційної кампанії проти луганчан, російський режим примушує людей до вступу в російську армію через примусову паспортизацію та шляхом формування безробіття. 

Тільки за півроку з лютого 2022  у Донецькій та Луганській областях було мобілізовано майже 150 тисяч чоловіків. Загальна мобілізація там розпочалася за 5 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Залишається тільки уявляти, яку кількість українців з окупованої Луганщини, росіяни завербували на війну проти своїх протягом останніх майже двох років і продовжують це робити завдяки штучно створеному інформаційному вакууму.

ТЕГИ

Місця
Сєвєродонецьк Лисичанськ
Інше
Інтернет мобільний зв'язок

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:30
Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України
15:56
Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці
08:51
У районі окупованої Ясинуватої обстрілом зруйновано будинок, загинула дитина
23:36
Головне за день: Бої за Авдіївку
21:07
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
17:45
Окуповані Донецьк, Ясинувата та Горлівка під обстрілом: загинула жінка, поранено кількох людей
16:19
У РФ проти бойовика «Абхаза» порушено кримінальну справу
14:28
Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь
14:17
Війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію та «Чебурашку» під Авдіївкою
09:45
Без опалення у Маріуполі залишилися мешканці дванадцяти багатоповерхівок
07:41
Війська РФ не зможуть швидко просуватися далі у разі захоплення Авдіївки — ISW
23:19
Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених
23:05
Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці
22:15
«ДНР»: В окупації поранено троє людей
18:58
Росія відправила до колонії ще 7 українських військовополонених
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
23:24
Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»
18:28
Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли
17:50
Окупанти знову обстріляли Херсон, троє поранених
16:55
Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки
усі новини
20:33
У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу
19:30
Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України
18:23
Армія РФ скинула на місто на Харківщині 12 авіабомб: під завалами будинку шукають постраждалих
17:20
У школі окупованого Мелітополя стався вибух: є постраждалі
16:40
Умєров назвав «засвоїні уроки» з боїв за Авдіївку
15:56
Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці
14:38
ЗСУ: Знищено відразу три літаки РФ — два Су-34 та один Су-35
11:16
Правильне рішення — Зеленський про вихід ЗСУ з Авдіївки
10:55
Обстріли Донецької області: за добу жертв немає, пошкоджено будинки
09:58
Окупантам буде складно атакувати ЗСУ «в лоб» після їхнього відходу на нові позиції в районі Авдіївки — ISW
09:19
Українські військові вийшли з Авдіївки, оточення окупантами не допущено — командування
08:51
У районі окупованої Ясинуватої обстрілом зруйновано будинок, загинула дитина
23:36
Головне за день: Бої за Авдіївку
22:40
Декілька українських військових потрапили в полон при відході на нові рубежі в Авдіївці
21:46
Війська РФ захопили парк та руїни лікарні в Авдіївці
21:20
Українські військові показали кадри зі укриття Авдіївського коксохімічного заводу
21:07
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
20:00
Нова угода Києва та Берліна: вперше у своїй історії Німеччина виступила в ролі гаранта
19:10
В Авдіївці ситуація постійно змінюється, але окупантів не меншає — 3-я ОШБр
17:45
Окуповані Донецьк, Ясинувата та Горлівка під обстрілом: загинула жінка, поранено кількох людей
усі новини
ВІДЕО
У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу
17 лютого, 20:33
Російські військові на АКХЗ. Кадр із відео Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці
17 лютого, 15:56
Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ► Частина Луганщини без світла. У «ДНР» готові до «виборів» — новини окупації ►
16 лютого, 21:07
Квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь
16 лютого, 14:28
Сили РФ захопили опорний пункт «Чебурашка» під Авдіївкою. Фото: соцмережі Війська РФ захопили Донецьку фільтрувальну станцію та «Чебурашку» під Авдіївкою
16 лютого, 14:17
Полювання на окупантів за допомогою FPV-дронів. Фото: кадр із відео На Донецькому напрямку ССО «полюють» на окупантів за допомогою FPV-дронів
16 лютого, 11:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама