Під тотальним впливом пропаганди РФ: окупанти змушують чоловіків воювати проти України

На Луганщині росіяни тестують підключення інтернету задля виявлення проукраїнськи налаштованих мешканців. Інформаційна блокада втягує місцевих мешканців у війну проти України. Росія максимально обмежує від зовнішнього світу Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну.



Без світла, без інтернету та мобільного зв'язку. РФ щонайменше з травня 2023 року блокує окуповані міста Луганської області, прикриваючись цілями убезпечити людей.



Через відсутній звʼязок буквально гинуть люди, розповіла заступниця головного редактора видання «Трибун» Валерія Мельник.



«Жителі умовного трикутника — Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне — найбільше жаліються на відсутність звʼязку. Бо, наприклад, відомі випадки коли через неможливість додзвонитися до швидкої помирали люди», — розповіла Мельник.



Єдине, що змогли запропонувати людям окупанти — «унікальний» сервіс — таксофон.



Самі прилади були встановлено ще за часів роботи «Укртелекому», потім росіяни їх демонтували. Нині знов повернули на місце. Але далеко не всі, каже Валерія Мельник.



Окрім життєво необхідних дзвінків люди не в змозі отримувати обʼєктивну інформацію з інтернету. Працює лише пропагандистське телебачення та друкована преса, які розповідають про досягнення «русского мира».



Начальник районної Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко каже, останнім часом росіяни тестують роботу інтернету від трьох мобільних операторів, але все під тотальним контролем спецслужб.



«Цей інструмент може використовуватись окупаційними російськими спецслужбістами для того, щоб ловити людей, які спілкуються з українською стороною», — каже Власенко.



«Інформаційну бульбашку», в якій заблоковані тисячі українців на окупованій Луганщині створено аби втягувати місцевих у війну проти України, запевняють експерти. Вакуум обʼєктивної інформації впливає на критичне мислення місцевих мешканців, каже Роман Власенко. Окрім інформаційної кампанії проти луганчан, російський режим примушує людей до вступу в російську армію через примусову паспортизацію та шляхом формування безробіття.



Тільки за півроку з лютого 2022 у Донецькій та Луганській областях було мобілізовано майже 150 тисяч чоловіків. Загальна мобілізація там розпочалася за 5 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Залишається тільки уявляти, яку кількість українців з окупованої Луганщини, росіяни завербували на війну проти своїх протягом останніх майже двох років і продовжують це робити завдяки штучно створеному інформаційному вакууму.