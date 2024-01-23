Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»

Ленту «20 дней в Мариуполе» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Об этом сегодня сообщило американское информационное агентство Associated Press.

Отмечается, что картина, которую журналисты АР сняли в окруженном Мариуполе в феврале-марте 2022 года, стала первой номинацией для агентства за всю его 178-летнюю историю.

Напомним, что Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко получили за свою работу в Мариуполе Пулитцеровскую премию и ряд других наград.

Премию «Оскар» будут вручать в США 11 марта.

Ранее сообщалось, что фильм «20 дней в Мариуполе» вошел в десятку лучших документальных фильмов 2023 года по версии издания о кино Indiewire. Украинская лента заняла третье место в категории документалистики. В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.