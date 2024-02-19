Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав престижну британську кінопремію

Українська документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» перемогла у британській премії BAFTA у номінації найкращого документального фільму. Про це стало відомо із офіційного сайту нагородження.

Документальна стрічка відеографа, військового кореспондента та письменника Мстислава Чернова здобула престижну премію BAFTA Film Awards у номінації найкращого документального фільму. «20 днів у Маріуполі» розповідає про облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року на початку повномасштабної війни РФ проти України.

На британській премії BAFTA документальний фільм номінували у двох категоріях: «Найкращий документальний фільм» та «Найкращий фільм іноземною мовою». У другій категорії перемогу здобула стрічка «Зона інтересу» Джонатана Глейзера.

Документальний фільм поки що доступний для перегляду тільки на онлайн-платформі Votvot та для американських користувачів YouTube.

Раніше повідомлялося, що стрічку «20 днів у Маріуполі» номінували на премію Американської кіноакадемії «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм».