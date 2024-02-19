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Главное за день: Пожар на нефтебазе в Макеевке. Попытка отравления Пасечника и Сальдо

19 февраля 2024, 23:34

Главное за день: Пожар на нефтебазе в Макеевке. Попытка отравления Пасечника и Сальдо

Общество

В Испании убили российского летчика Максима Кузнецова, который который угнал военный вертолет, и перешел на сторону Украины. Факт смерти подтвердила украинская разведка. Сначала о гибели летчика сообщило валенскийское издание Eureka news. При этом испанские СМИ, которые сообщали об убийстве на прошлой неделе, не называли имя жертвы. К тому же Кузьминову 28 лет, а не 33 года. Также об «убийстве» Кузьминова написал пророссийский итальянский сайт Il Corrispondente.

В группировке «ЛНР» заявили, что декабре 2023 года была попытка отравить главу «ЛНР» Леонида Пасечника. Он получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Кроме того, руководителя оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года отравили рицином, вещество якобы было обнаружено в биомедицинских пробах.

Права человека

Управление ФСБ РФ задержало двух жителей поселка Новоайдар по обвинению в «шпионаже». Утверждается, что задержанные с начала 2022 года собирали и передавали сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава российский армии сотруднику СБУ.

Боевые действия

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте «Зенит», а вместо этого расстреляли их.

Силы обороны сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось «приземлить» уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, речь идет об истребителях Су-34 и Су-35С.

В оккупированной Макеевке поднялся столб дыма после взрывов. Перед этим местные жители слышали работу ПВО РФ. Судя по густому черному дыму, произошел удар по нефтебазе. После взрывов частично обесточен Червоногвардейский район Макеевки. Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители поселков Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский.

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