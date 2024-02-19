Головне за день: Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Спроба отруєння Пасічника та Сальдо

Суспільство



В Іспанії вбили російського льотчика Максима Кузнєцова, який викрав військовий гелікоптер, і перейшов на бік України. Факт смерті підтвердила українська розвідка. Спочатку про загибель льотчика повідомило валенське видання Eureka news. Іспанські ЗМІ, які повідомляли про вбивство минулого тижня, не називали ім'я жертви. До того ж, Кузьмінову 28 років, а не 33 роки. Також про "вбивство" Кузьмінова написав проросійський італійський сайт Il Corrispondente.



В угрупуванні «ЛНР» заявили , що у грудні 2023 року була спроба отруїти голову «ЛНР» Леоніда Пасічника. Він отримав тяжке отруєння фенольними сполуками. Крім того, керівника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо у серпні 2022 року отруїли рицином, речовину нібито було виявлено у біомедичних пробах.



Права людини



Управління ФСБ РФ затримало двох мешканців селища Новоайдар за звинуваченням у «шпигунстві». Стверджується, що затримані з початку 2022 року збирали та передавали відомості військового характеру про місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки та особового складу російської армії співробітнику СБУ.



Бойові дії



110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила , що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, які залишилися в оточенні в опорному пункті «Зеніт», а натомість розстріляли їх.



Сили оборони збили ще два російські літаки на сході. ЗСУ вдалося «приземлити» вже шість бортів окупантів за останні дві доби. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, йдеться про винищувачів Су-34 та Су-35С.



В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ. Судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі. Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки. Без електроенергії знаходяться 15 котелень та мешканці селищ Крупської, Горького, Карла Маркса та Первомайське.

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