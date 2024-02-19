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В России заявили о попытках отравления главы «ЛНР» Пасечника и «губернатора» Херсонской области Сальдо

19 февраля 2024, 14:20

В России заявили о попытках отравления главы «ЛНР» Пасечника и «губернатора» Херсонской области Сальдо

Главу «ЛНР» и руководителя оккупационной части Херсонской области пытались отравить, заявили в России. Фото: Baza Главу «ЛНР» и руководителя оккупационной части Херсонской области пытались отравить, заявили в России. Фото: Baza

В декабре 2023 года была попытка отравить главу «ЛНР» Леонида Пасечника. Он получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Кроме того, руководителя оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 года отравили рицином, вещество якобы было обнаружено в биомедицинских пробах. Об этом сегодня сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее Сальдо рассказывал, что к его отравлению был причастен человек из ближнего окружения, которого завербовала СБУ, отравляющее вещество добавили в еду.

Что касается Леонида Пасечника, то о его отравлении до сегодняшнего дня ничего не сообщалось.

Напомним, 9 августа 2022 года появились сведения, что назначенный российскими военными руководить оккупированной частью Херсонской области Владимир Сальдо находится в стабильно тяжелом состоянии, но его уже сняли с аппарата ИВЛ.

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