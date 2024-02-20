Стало відомо, яке озброєння передасть Швеція Україні у своєму найбільшому пакеті допомоги

Пакет військової допомоги вартістю 7,1 мільярда шведських крон, або 682 мільйони доларів, виділить уряд Швеції на допомогу Україні. Про це повідомляють видання SVT та Dangens Nyheter .

Наголошується, що Швеція направить в Україну швидкий десантний катер класу CB90. Також українські війська можуть отримати переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, артилерійські боєприпаси на суму два мільярди крон, протитанкове обладнання, ручні гранатомети, гранатомети та медичний транспорт.

Відповідна ініціатива передбачає надання одного мільярда крон на закупівлю військової техніки через різноманітні фонди. Це стосується придбання та замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України. Водночас, 400 мільйонів шведських крон мають намір направити на різні освітні ініціативи для українців.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, заявив, що новий пакет підтримки спеціально створений відповідно до потреб України. Він та прем'єр Швеції Ульф Крістенсен мають згодом офіційно оголосити рішення про надання допомоги Україні. Цей 15-й пакет допомоги виділять безпосередньо із запасів збройних сил Швеції.

Раніше повідомлялося, що Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги за весь час.