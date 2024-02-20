Власти РФ впервые прокомментировали гибель в Испании летчика Максима Кузьминова

Лётчик Максим Кузьминов. Фото из открытых источников

Российские власти впервые прокомментировали гибель в Испании летчика Максима Кузьминова. С заявлением выступил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.



«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — передает слова Нарышкина ТАСС.

Напомним, в августе прошлого года российский военный Максим Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 и передал его украинцам. Два других члена экипажа, по утверждениям украинской стороны, были застрелены при попытке к бегству. Через несколько месяцев на российском государственном телевидении вышел сюжет, в котором представители разведки фактически пообещали убить Кузьминова.

Сообщение об убийстве бывшего российского военного официально подтвердил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Никакой дополнительной информации он не предоставил. По данным испанских СМИ, тело Кузьминова нашли с несколькими огнестрельными ранениями.

«Он [Кузьминов] решил переехать в Испанию вместо того, чтобы оставаться здесь [в Украине]. По нашей информации, он пригласил бывшую девушку к себе домой, а затем был найден застреленным», — цитирует издание «Украинская правда» собственный источник в украинской разведке.

Неподалеку от дома, где жил Кузьминов, был найден сгоревший автомобиль, на котором, по всей видимости, скрылись предполагаемые убийцы. Испанские власти пока что официально не подтвердили смерть Кузьминова.