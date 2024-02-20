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Влада РФ вперше прокоментувала загибель в Іспанії льотчика Максима Кузьмінова

20 лютого 2024, 13:50

Влада РФ вперше прокоментувала загибель в Іспанії льотчика Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов. Фото з відкритих джерел Максим Кузьмінов. Фото з відкритих джерел

Російська влада вперше прокоментувала загибель в Іспанії льотчика Максима Кузьмінова. Із заявою виступив директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

«Ви знаєте, в Росії прийнято про покійника чи добре, чи нічого. Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний та страшний злочин», — передає слова Наришкіна ТАСС.

Нагадаємо, у серпні минулого року російський військовий Максим Кузьмінов викрав гелікоптер Мі-8 та передав його українцям. Двох інших членів екіпажу, за твердженнями української сторони, було застрелено при спробі втечі. За кілька місяців на російському державному телебаченні вийшов сюжет, в якому представники розвідки фактично пообіцяли вбити Кузьмінова.

Повідомлення про вбивство колишнього російського військового офіційно підтвердив представник української військової розвідки Андрій Юсов. Жодної додаткової інформації він не надав. За даними іспанських ЗМІ, тіло Кузьмінова знайшли з кількома вогнепальними пораненнями.

«Він [Кузьмінов] вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб залишатися тут [в Україні]. За нашою інформацією, він запросив колишню дівчину до себе додому, а потім його знайшли застреленим», — цитує видання «Українська правда» власне джерело в українській розвідці.

Недалеко від будинку, де жив Кузьмінов, було знайдено згорілий автомобіль, на якому, мабуть, зникли гадані вбивці. Іспанська влада поки що офіційно не підтвердила смерть Кузьмінова.

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