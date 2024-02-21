ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России

Послы Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против России, который будет утвержден 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС в среду, 21 февраля.



«Соглашение! Послы ЕС только что согласовали в принципе 13-й пакет санкций в отношении агрессии россии против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля», — говорится в сообщении.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на эту новость.



«Я приветствую соглашение по нашему 13-му пакету санкций против России. Мы должны продолжать ослаблять военную машину (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам», — написала она в соцсети.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также не был в стороне и прокомментировал пакет санкций против России. По его словам, в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, вовлеченных в обход санкций, а также оборонного и военного секторов.



«Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000», — заверил он.



Напомним, украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов.