ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії, який буде затверджено 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило головування Бельгії у Раді ЄС у середу, 21 лютого.



«Угода! Посли ЄС щойно узгодили у принципі 13-й пакет санкцій щодо агресії Росії проти України. Цей пакет є одним з найширших, затверджених ЄС. Він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого», — йдеться у повідомленні.



Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відреагувала на цю новину.



«Я вітаю угоду щодо нашого 13-го пакету санкцій проти Росії. Ми маємо продовжувати послаблювати військову машину (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна. Запровадивши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників», — написала вона у соцмережі.

Нагадаємо, український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів.