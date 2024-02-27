Оккупанты в течение суток ранили 3 жителей Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки, 26 февраля, атаковала Донецкую область. В результате обстрелов трое гражданских травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 26 февраля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: в Красногоровке, Романовке и селе Константиновка», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1872 человека, еще 4623 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что около 700 жителей Авдеевки отказались уезжать из города и таким образом оказались под оккупацией Российской Федерации.