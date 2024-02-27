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Окупанти протягом доби поранили трьох мешканців Донецької області

27 лютого 2024, 08:32

Окупанти протягом доби поранили трьох мешканців Донецької області

Російська армія минулої доби, 26 лютого, атакувала Донецьку область. Внаслідок обстрілу троє цивільних травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 26 лютого росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: у Красногорівці, Романівці та селі Костянтинівка», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1872 особи, ще 4623 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що близько 700 мешканців Авдіївки відмовилися їхати з міста і таким чином опинилися під окупацією Російської Федерації.

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