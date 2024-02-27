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Россияне 10 раз за сутки атаковали Донетчину: в ОВА показали последствия

27 февраля 2024, 10:49

Россияне 10 раз за сутки атаковали Донетчину: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Донетчины. За минувшие сутки, 26 февраля, регион был обстрелян 10 раз, в результате чего есть повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде ранены три человека: в Красногоровке, Романовке и Константиновке. В Кураховской громаде повреждено сельхозпредприятие в Островском, обстреляны Анновка и Веселый Гай. В Очеретинской громаде и в Новоселовке Первой одно здание разрушено, еще одно повреждено.

Краматорский район. В Николаевке Константиновской громады повреждены три дома, обстреляны окрестности Лиманской громады.

Бахмутский район. В Торецке КАБами повреждено 10 домов. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Под огнем Северск и окрестности Соледарской громады.

Как отмечается, с линии фронта эвакуированы 245 человек, в том числе 63 ребенка.

Ранее мы писали, что российская армия за 26 февраля атаковала Донецкую область. В результате обстрелов трое гражданских травмированы. 

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