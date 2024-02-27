Росіяни 10 разів на добу атакували Донеччину: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Донеччини. Минулої доби, 26 лютого, регіон був обстріляний 10 разів, внаслідок чого є пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено троє людей: у Красногорівці, Романівці та Костянтинівці. У Курахівській громаді пошкоджено сільгосппідприємство в Островському, обстріляно Ганівку та Веселий Гай. В Очеретинській громаді та в Новоселівці Першій одна будівля зруйнована, ще одна пошкоджена.

Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено три будинки, обстріляно околиці Лиманської громади.

Бахмутський район. У Торецьку КАБами пошкоджено 10 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Під вогнем Сіверськ та околиці Соледарської громади.

Як зазначається, з лінії фронту евакуйовано 245 осіб, у тому числі 63 дитини.

Раніше ми писали, що російська армія за 26 лютого атакувала Донецьку область. Внаслідок обстрілу троє цивільних травмовано.