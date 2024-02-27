Європарламент сьогодні схвалив передачу Україні допомоги у 50 млрд євро

Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

«Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 "за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро», — написав він.

Нагадаємо, лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

А вже 5 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.