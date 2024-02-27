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Главное за день: РФ захватила два поселка на Донетчине. Пытки украинских военных в плену

27 февраля 2024, 23:17

Главное за день: РФ захватила два поселка на Донетчине. Пытки украинских военных в плену

Политика

Америка не планирует отправлять военных воевать в Украине против РФ, сообщил пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц уже выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину.

В Комитете по вопросам разведки при президенте Украины заявили, что кульминация кампании по дискредитации украинской власти и военного руководства ВСУ будет в ближайшие недели. В ведомстве сказали, что Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.

Права человека

Работники российского отделения «Красного Креста» издевались над украинскими военнопленными в российских колониях.

Общество

Российские власти строят две новые ветки железной дороги, которая будет проходить по оккупированным территориям Запорожской области. Железнодорожные ветки будут дублировать существующую украинскую колею, которая находится в пределах досягаемости ВСУ. Оккупанты устроили узловую станцию, к которой с одной стороны подходят пути из Крыма, а с другой — пути из Ростовской области, из оккупированной части Донецкой области, из Мариупольского и Бердянского портов.

Боевые действия

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку, впервые за 2 года полномасштабного вторжения, отошла на ротацию.

На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли от поселков Степовое и Северное в Донецкой области. При этом ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи. В частности, штурмовые группы противника были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка.

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