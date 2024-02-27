Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні

27 лютого 2024, 23:17

Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні

Політика

 Америка не планує відправляти військових воювати в Україні проти РФ, повідомив речник Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон. Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже виступив проти відправлення військових Північноатлантичного альянсу чи Європейського Союзу до України.

У Комітеті з питань розвідки при президенті України заявили , що кульмінація кампанії з дискредитації української влади та військового керівництва ЗСУ буде найближчими тижнями. У відомстві сказали, що Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію та завдати Україні військової поразки на сході.

Права людини

 Працівники російського відділення «Червоного Хреста» знущалися з українських військовополонених у російських колоніях.

Суспільство

 Російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки дублюватимуть існуючу українську колію, яка знаходиться в межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з іншого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів.

Бойові дії

 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, вперше за 2 роки повномасштабного вторгнення відійшла на ротацію.

На Авдіївському напрямі підрозділи Сил оборони України відійшли від селищ Степове та Північне у Донецькій області. При цьому ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:17
Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні
17:18
ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»
16:58
Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму
14:42
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна
14:30
Росіяни щодня наступають, точаться активні бої: замкомандира Третьої штурмової розповів про ситуацію під Авдіївкою
08:37
Путін включив українські області до Південного військового округу: аналіз ISW
23:59
Війська РФ окупували Степове та Сєверне під Авдіївкою — DeepState
23:37
Головне за день: Армія РФ штурмує Орлівку. Сили оборони України відійшли від Ласточкиного
16:47
Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ РФ
10:42
Окупанти намагаються захопити села під Авдіївкою, завдаючи масованих авіаударів
09:48
Озвучені Зеленським втрати ЗСУ відрізняються від оцінки США — NYT
08:05
За добу росіяни найбільше атакували на Авдіївському та Мар'їнському напрямках — Генштаб
07:35
Росіяни обстріляли Дніпро, є постраждалі
23:14
Головне за день: Росіяни знову розстріляли полонених військових. РФ готує новий наступ
21:22
Міноборони РФ увечері заявило про знищення нібито двох українських ракет
19:15
Росія готує наступ на кінець весни-початок літа — Зеленський
18:17
Україна не програє війну, якщо буде з сильною зброєю — Зеленський
15:58
Росія утримує в полоні 28 тисяч українців — Лубінець
15:38
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Текстильник: постраждали двоє людей
13:35
На окупованій частині Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» на «виборах» президента РФ
усі новини
23:17
Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні
22:22
США не відправлятимуть війська воювати в Україні — Білий дім
21:39
НАТО одразу «нейтралізує» Калінінград, якщо Росія кине виклик Альянсу — посол Литви
20:50
Росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді: є загиблий та п'ятеро поранених
20:33
Із Селидівської громади на Донбасі евакуювали ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей
20:10
СБУ завершила розслідування про знищення літака «Мрія»: підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення
19:34
110 бригада, яка захищала Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за 2 роки війни
19:10
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка похилого віку
18:37
У США закликали країни G7 терміново знайти спосіб передати російські активи Україні
18:30
У ДБР спростували слідчі дії щодо «Сінево»
18:15
У березні–травні спецоперація Росії «Майдан-3» досягне кульмінації — українська розвідка
17:18
ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»
17:14
Співробітники «Червоного Хреста» РФ могли знущатися над українськими полоненими у колонії
16:58
Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму
16:02
У Британії розповіли, чи відправлятимуть свої війська до України
15:59
СБУ знайшла фігурантів відео з кадировським гаслом. Їм загрожує в'язниця
15:58
Українські військові збили другий Су-34 РФ за день
15:28
Екіпаж «Білий Янгол» евакуював з Донеччини мешканку, яка постраждала від атак росіян
15:10
Канцлер Німеччини виступив проти відправлення західних військ в Україну
15:07
Військове та політичне керівництво РФ віддають прямі накази розстрілювати українських військовополонених
усі новини
ВІДЕО
Евакуація дітей. Фото: поліція Донеччини З Мар`їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей — поліція
26 лютого, 17:59
Бої біля Роботиного. Фото: кадр із відео Четверо нацгвардійців зупинили колону біля Роботиного
26 лютого, 12:22
Зафіксовано чергову нагоду розстрілу росіянами беззбройних українських військовополонених. Скріншот відео Росіяни впритул розстріляли 9 полонених бійців ЗСУ
25 лютого, 20:21
Російські військові напали на відвідувачів кафе у Криму. Кадр із відео Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму
25 лютого, 12:56
Війська РФ атакували Костянтинівку. Фото: Новини Донбасу Масований удар по Костянтинівці: пошкоджено вокзал, храм, школи та магазини
25 лютого, 10:15
Російські військові оголосили про захоплення Ласточкино. Кадр із відео Війська РФ захопили селище Ласточкине під Авдіївкою
24 лютого, 21:11
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама