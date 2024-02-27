Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні

Політика



Америка не планує відправляти військових воювати в Україні проти РФ, повідомив речник Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон. Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже виступив проти відправлення військових Північноатлантичного альянсу чи Європейського Союзу до України.



У Комітеті з питань розвідки при президенті України заявили , що кульмінація кампанії з дискредитації української влади та військового керівництва ЗСУ буде найближчими тижнями. У відомстві сказали, що Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію та завдати Україні військової поразки на сході.



Права людини



Працівники російського відділення «Червоного Хреста» знущалися з українських військовополонених у російських колоніях.



Суспільство



Російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки дублюватимуть існуючу українську колію, яка знаходиться в межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з іншого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів.



Бойові дії



110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, вперше за 2 роки повномасштабного вторгнення відійшла на ротацію.



На Авдіївському напрямі підрозділи Сил оборони України відійшли від селищ Степове та Північне у Донецькій області. При цьому ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, штурмові групи противника було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.