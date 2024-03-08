Как можно оформить субсидию через «Дію»: есть простой способ

В Украине заработал максимально упрощенный вариант подачи заявления на оформление жилищных субсидий на портале «Дія». Так, гражданам, которые хотят оформить помощь от государства, не придется собирать огромное количество справок и стоять в очередях, чтобы подать заявление. На портале «Дія» объяснили, как теперь гражданам подавать заявление.
Так, для начала украинцам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью е-подписи или BankID. После этого:
- в меню «Услуги» на портале «Дія» кликнуть на «Пенсии, льготы и помощь» и выбрать «Заявление на субсидию»;
- внимательно перепроверить свои данные и, если нужно, внести новую информацию;
- указать адрес, по которому хотите получить субсидию;
- из списка выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги, отметил поля напротив выбранных;
- указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия.
- сообщить информацию о лицах, которые зарегистрированы в квартире или доме, а также родственников. Переселенцы или арендодатели указывают только данные фактически проживающих в жилье. При расчете жилищной субсидии учтут доходы людей, указанных в заявлении.
- проверить данные сформированного заявления, подписать электронной подписью и отправить.
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Этот обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по формуле и зависит исключительно от доходов конкретной семьи. Его определяют следующим образом:
- вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- этот доход делится на количество членов домохозяйства;
- доход на одного человека делится на месячный размер прожиточного минимума на одного, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2024 году — 2 920 гривен);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%.