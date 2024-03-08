Как можно оформить субсидию через «Дію»: есть простой способ

В Украине заработал максимально упрощенный вариант подачи заявления на оформление жилищных субсидий на портале «Дія». Так, гражданам, которые хотят оформить помощь от государства, не придется собирать огромное количество справок и стоять в очередях, чтобы подать заявление. На портале «Дія» объяснили, как теперь гражданам подавать заявление.

Так, для начала украинцам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью е-подписи или BankID. После этого:

в меню «Услуги» на портале «Дія» кликнуть на «Пенсии, льготы и помощь» и выбрать «Заявление на субсидию»;

внимательно перепроверить свои данные и, если нужно, внести новую информацию;

указать адрес, по которому хотите получить субсидию;

из списка выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги, отметил поля напротив выбранных;

указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия.

сообщить информацию о лицах, которые зарегистрированы в квартире или доме, а также родственников. Переселенцы или арендодатели указывают только данные фактически проживающих в жилье. При расчете жилищной субсидии учтут доходы людей, указанных в заявлении.

проверить данные сформированного заявления, подписать электронной подписью и отправить.

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Этот обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по формуле и зависит исключительно от доходов конкретной семьи. Его определяют следующим образом: