Як можна оформити субсидію через «Дію»: є простий спосіб

В Україні запрацював максимально спрощений варіант подання заяви на оформлення житлових субсидій на порталі «Дія». Так, громадянам, які хочуть оформити допомогу від держави, не доведеться збирати величезну кількість довідок та стояти у чергах, щоб подати заяву. На порталі «Дія» пояснили, як тепер громадянам подавати заяву.

Так, спершу українцям потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою е-підпису або BankID. Після цього:

у меню «Послуги» на порталі «Дія» клацнути на «Пенсії, пільги та допомога» та вибрати «Заяву на субсидію»;

уважно перевіряти ще раз свої дані і, якщо потрібно, внести нову інформацію;

вказати адресу, за якою хочете отримати субсидію;

зі списку обрати необхідні житлово-комунальні послуги, зазначив поля навпроти обраних;

вказати IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія.

повідомити інформацію про осіб, які зареєстровані у квартирі чи будинку, а також родичів. Переселенці або орендодавці вказують лише дані, що фактично проживають у житлі. Під час розрахунку житлової субсидії врахують доходи людей, зазначених у заяві.

перевірити дані сформованої заяви, підписати електронним підписом та надіслати.

Право отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує відповідний їм обов'язковий платіж. Цей обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за формулою і залежить виключно від доходів конкретної сім'ї. Його визначають так: