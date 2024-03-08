Як можна оформити субсидію через «Дію»: є простий спосіб

В Україні запрацював максимально спрощений варіант подання заяви на оформлення житлових субсидій на порталі «Дія». Так, громадянам, які хочуть оформити допомогу від держави, не доведеться збирати величезну кількість довідок та стояти у чергах, щоб подати заяву. На порталі «Дія» пояснили, як тепер громадянам подавати заяву.
Так, спершу українцям потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою е-підпису або BankID. Після цього:
- у меню «Послуги» на порталі «Дія» клацнути на «Пенсії, пільги та допомога» та вибрати «Заяву на субсидію»;
- уважно перевіряти ще раз свої дані і, якщо потрібно, внести нову інформацію;
- вказати адресу, за якою хочете отримати субсидію;
- зі списку обрати необхідні житлово-комунальні послуги, зазначив поля навпроти обраних;
- вказати IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія.
- повідомити інформацію про осіб, які зареєстровані у квартирі чи будинку, а також родичів. Переселенці або орендодавці вказують лише дані, що фактично проживають у житлі. Під час розрахунку житлової субсидії врахують доходи людей, зазначених у заяві.
- перевірити дані сформованої заяви, підписати електронним підписом та надіслати.
Право отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує відповідний їм обов'язковий платіж. Цей обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за формулою і залежить виключно від доходів конкретної сім'ї. Його визначають так:
- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- цей дохід поділяється на кількість членів домогосподарства;
- дохід на одну особу ділиться на місячний розмір прожиткового мінімуму на одного, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (2024 року — 2 920 гривень);
- одержаний результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%.