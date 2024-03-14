В Україні з початку року на соцвиплати спрямували понад 75 млрд грн: інфографіка

В Україні з державного бюджету на соціальні виплати було направлено 75,3 млрд. грн., зокрема, на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
У відомстві уточнили, що протягом січня та лютого було виділено 75,3 мільярда гривень на соцвиплати, при цьому лише у лютому було направлено 38,2 мільярда гривень.
«Цього року соціальні витрати є другими за величиною витратами після безпеки та оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених сімей, майже вдвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати ВПО. У перші місяці 2024 року Міністерство фінансів продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання», — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.
Ці кошти були направлені:
Раніше ми писали, що Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Домовленість пройшла на експертному рівні.