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В Україні з початку року на соцвиплати спрямували понад 75 млрд грн: інфографіка

14 березня 2024, 12:58

В Україні з початку року на соцвиплати спрямували понад 75 млрд грн: інфографіка

В Україні з державного бюджету на соціальні виплати було направлено 75,3 млрд. грн., зокрема, на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

У відомстві уточнили, що протягом січня та лютого було виділено 75,3 мільярда гривень на соцвиплати, при цьому лише у лютому було направлено 38,2 мільярда гривень.

«Цього року соціальні витрати є другими за величиною витратами після безпеки та оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених сімей, майже вдвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати ВПО. У перші місяці 2024 року Міністерство фінансів продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання», — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.

Ці кошти були направлені:

  • 42,5 млрд грн, з них у лютому 21,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей;
  • 9,4 млрд грн, з них у лютому 4,8 млрд грн – надання пільг та житлових субсидій громадянам;
  • 3,8 млрд грн, з них у лютому 1,9 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім'ї;
  • 0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Домовленість пройшла на експертному рівні.

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