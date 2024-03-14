Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине

Политика



На оккупированной территории Донецкой области закончилось так называемое «досрочное голосование» на выборах президента РФ. Группировка «ДНР» заявила, что с 25 февраля по 14 марта явка составила 57,84%.



Общество



Российская Федерация незаконно удерживает более 7 тысяч гражданских на оккупированных территориях и на территории РФ. С начала полномасштабной войны России против Украины только 160 мирных жителей освободили во время обменов пленными (данные по состоянию на 4 января 2024 года).



На оккупированных территориях находятся почти 1,6 млн детей и молодежи разного возраста, сообщил Центр гуманитарных программ «Альменда». Все они с 2014 года подвергаются российской политике русификации и милитаризации. И уже сегодня необходимо думать, как эффективно реинтегрировать детей после деоккупации, отмечают эксперты. Украинские правозащитники подготовили и представили рекомендации (дорожную карту) по политике реинтеграции детей и молодежи, которые находились в оккупации.



Во временно захваченной Луганской области подростков отправят в РФ на обучение управлением дронами.



В немецком городе Хоккенгайм убили 27-летнюю украинку, а ее полуторамесячная дочь и мать пропали без вести. Отмечается, что тело девушки обнаружил на берегу Рейна прохожий. На теле были следы насилия, отметили в полиции. Дочь погибшей и ее 51-летняя мать — Марина Стеценко, пропали без вести. Их ищут уже три дня. Мать убитой считается главным свидетелем.



Боевые действия



Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон анонсировали массированную атаку по «путинским военным» в Курской и Белгородской областях, в связи с чем открыли гуманитарный коридор для гражданских и российских военнослужащих с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.



Над Белгородом и Белгородским районом РФ сработала система ПВО РФ, местные власти сообщили, что «сбито» 8 воздушных целей на подлете к городу, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель, два человека ранены. В машине погиб российский военный, утверждает «Русский добровольческий корпус» - Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 года с В/Ч 31135.



В среду утром, 13 марта, в Луганской области в ходе ракетной атаки на полигон в районе оккупированного села Трехизбенка погибли десять российских оккупантов.



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