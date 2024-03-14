Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині

Політика



На окупованій території Донецької області закінчилося так зване «дострокове голосування» на виборах президента РФ. Угруповання «ДНР» заявило, що з 25 лютого по 14 березня явка склала 57,84%.



Суспільство



Російська Федерація незаконно утримує понад 7 тисяч цивільних на окупованих територіях та на території РФ. З початку повномасштабної війни Росії проти України лише 160 мирних жителів звільнили під час обмінів полоненими (дані станом на 4 січня 2024 року).



На окупованих територіях знаходяться майже 1,6 млн дітей та молоді різного віку, повідомив Центр гуманітарних програм «Альменда». Усі вони з 2014 року піддаються російській політиці русифікації та мілітаризації. І вже сьогодні потрібно думати, як ефективно реінтегрувати дітей після деокупації, зазначають експерти. Українські правозахисники підготували та подали рекомендації (дорожню карту) щодо політики реінтеграції дітей та молоді, які перебували в окупації.



На тимчасово захопленої території Луганської області підлітків відправлять до РФ на навчання управлінням дронами.



У німецькому місті Хоккенгайм убили 27-річну українку, а її півторамісячна донька та мати зникли безвісти. Зазначається, що тіло дівчини виявив перехожий на березі Рейну. На тілі були сліди насильства, зазначили у поліції. Донька загиблої та її 51-річна мати — Марина Стеценко, зникли безвісти. Їх шукають уже три дні. Мати вбитої вважається головним свідком.



Бойові дії



Легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по «путінських військових» у Курській та Білгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор для цивільних та російських військовослужбовців з 21:00 сьогоднішнього дня до 7: 00 15 березня.



Над Білгородом і Білгородським районом РФ спрацювала система ППО РФ, місцева влада повідомила, що «збито» 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок «прильоту» в легковий автомобіль загинув водій, двоє людей поранено. У машині загинув російський військовий, стверджує «Російський добровольчий корпус» - Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 з В/Ч 31135.



У середу вранці, 13 березня, на Луганщині в ході ракетної атаки на полігон в районі окупованого села Трехізбенка загинули десять російських окупантів.



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