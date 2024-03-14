Россияне будут учить детей из оккупированной Луганщины управлять дронами

Во временно захваченной Луганской области оккупанты взялись за детей. В частности, подростков отправят в РФ, чтобы те научились управлять дронами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В апреле подростков от 14 до 17 лет отправят в лагерь в Краснодарском крае, где будут обучать руководить дронами», — заявил он.



Также, по словам главы региона, россияне выбрали сотню детей с оккупированных территорий для участия в дополнительной программе «Юнармии» – инновационно-техническое изменение «Юнтех».



Лысогора добавил, что в местных военкоматах проверяют 17-летних ребят на наличие учета.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Россией Луганске будет работать российский центр спецподготовки «Воин», в котором детей будут учить стрелять.