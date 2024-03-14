При ударе по полигону в оккупированной Луганской области погибли 10 оккупантов — СМИ

В среду утром, 13 марта, во временно захваченной Луганской области в результате ракетной атаки на полигон погибли десять российских оккупантов. Об этом передает ASTRA со ссылкой на источники.



Согласно данным, три неустановленные ракеты ударили по военному полигону в районе оккупированного села Трехизбенка.





«В результате атаки погибли как минимум 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились 16 человек: восемь членов экипажа и восемь пассажиров. Все они погибли.