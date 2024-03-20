В результате утреннего обстрела Горняка двое людей травмированы

Сегодня утром, 20 марта, оккупационные войска РФ атаковали Горняк Кураховской громады Донецкой области. В результате ударов двое людей получили ранения. Об этом передает Суспільне Донбас.



«В 11:30 произошел авиаракетный удар управляемой авиационной бомбой. Попадание бомбы было по территории образовательного учреждения. Есть двое раненых, они доставлены в больницу», — рассказал глава Кураховской ГВА Роман Падун.



По его словам, также повреждены жилые дома, школа и детский сад.



Ранее мы писали, что за 19 марта российские оккупанты атаковали Донецкую область. Известно, что пятеро людей получили ранения.