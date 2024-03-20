Внаслідок ранкового обстрілу Гірника двоє людей травмовано

Сьогодні вранці, 20 березня, окупаційні війська РФ атакували Гірник Курахівської громади Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення. Про це передає Суспільне Донбас.



«Об 11:30 відбувся авіаракетний удар керованою авіаційною бомбою. Влучання бомби було по території освітнього закладу. Є двоє поранених, вони доставлені до лікарні», — розповів голова Курахівської МВА Роман Падун.



За його словами, також пошкоджені житлові будинки, школа та дитячий садок.



Раніше ми писали, що за 19 березня російські окупанти атакували Донецьку область. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення.