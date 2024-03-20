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Дело Нели Штепы: Экс-мэру Славянска еще не нашли новый суд

20 марта 2024, 20:48

Дело Нели Штепы: Экс-мэру Славянска еще не нашли новый суд

Неля Штепа. Фото: Новости Донбасса Неля Штепа. Фото: Новости Донбасса

Рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, в очередной раз «зависло». После увольнения судьи, Киевскому районному суду Полтавы не удалось создать новый состав судей для рассмотрения уголовного производства.

Об этом говорится в ответе Харьковской областной прокуратуры на запрос «Новостей Донбасса».

Отмечается, что в связи с увольнением 20 февраля 2024 года председательствующей по указанному делу с должности судьи, судом 26 февраля проведено новое автоматизированное распределение.

«Учитывая, что суду не удалось создать состав суда для рассмотрения уголовного производства, председатель Киевского районного суда Полтавы в соответствии с требованиями ст. 34 УПК Украины обратился в Полтавский апелляционный суд с представлением о направлении уголовного производства на рассмотрение другого суда», — отмечается в ответе прокуратуры.

Защита Штепы подала в Полтавский апелляционный суд ходатайство «о направлении представления председателя местного суда об определении территориальной подсудности в Верховный Суд», которое постановлением Полтавского апелляционного суда 1 марта было удовлетворено.

«В настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном Суде», — отметили в прокуратуре.

Также «Новости Донбасса» поинтересовались, повлияет ли на ход рассмотрения дела недавняя смена Нелей Штепой фамилии на Супрун.

«Изменение персональных данных обвиняемого в ходе судебного разбирательства дела последствий не несет», — ответили в ведомстве, добавив, что информация о причине смены фамилии экс-мэром Славянска у них отсутствует.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что данные о преднамеренном затягивании сторонами судебного процесса по делу в настоящее время отсутствуют.

Дело Нели Штепы

Суды почти десять лет рассматривают дело против Нели Штепы. После начала полномасштабного вторжения России слушание дела Штепы перенесли из районного суда в  Харькова в Киевский районный суд Полтавы.

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа обвиняется в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. По версии следствия она способствовала захвату города поддерживаемыми Россией боевиками. Славянск был захвачен с апреля по июль 2014 года.

Штепа была задержана в июле 2014 года во время освобождения Славянска от боевиков. Ее взяли под стражу. В СИЗО она провела три года, потом год под домашним арестом с электронным браслетом. В январе 2018 года истек срок этой меры пресечения.

В июле 2021 года Штепе избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

В феврале 2021 года Штепу допросили в суде. Она заявила, что не признает вины. В суде она объясняла, что во время оккупации города призывала Путина и российские войска под угрозой боевиков, потому что находилась у них в плену.

Неля Штепа подала иск в Европейский суд по правам человека против Украины. 24 октября 2019 года ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро компенсации судебных издержек.

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