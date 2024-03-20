Справа Нелі Штепи: Ексмеру Слов'янська ще не знайшли новий суд

Неля Штепа. Фото: Новини Донбасу

Розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України, вкотре «зависло». Після звільнення судді Київському районному суду Полтави не вдалося створити новий склад суддів для розгляду кримінального провадження.



Про це йдеться у відповіді Харківської обласної прокуратури на запит «Новин Донбасу» .



Зазначається, що у зв'язку із звільненням 20 лютого 2024 року головуючої у зазначеній справі з посади судді, судом 26 лютого проведено новий автоматизований розподіл.



«З огляду на те, що суду не вдалося створити склад суду для розгляду кримінального провадження, голова Київського районного суду м. Полтави відповідно до вимог ст. 34 КПК України звернувся до Полтавського апеляційного суду з поданням про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду», — наголошується у відповіді прокуратури.



Захист Штепи подав до Полтавського апеляційного суду клопотання про «ннаправлення подання голови місцевого суду про визначення територіальної підсудності до Верховного Судуу», яке ухвалою Полтавського апеляційного суду 1 березня було задоволено.



«Наразі справа перебуває на розгляді у Верховному Суді», — зазначили в прокуратурі.



Також «Новини Донбасу» поцікавилися, чи вплине на перебіг розгляду справи нещодавня зміна Нелею Штепою прізвища на Супрун.



«Зміна персональних даних обвинуваченого в ході судового розгляду справи наслідків не несе», — відповіли у відомстві, додавши, що інформація про причину зміни прізвища ексмером Слов’янська у них відсутня.



У Харківській обласній прокуратурі додали, що даних про навмисне затягування сторонами судового процесу у справі наразі відсутні.



Справа Нелі Штепи

Суди майже десять років розглядають справу проти Нелі Штепи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії слухання справи Штепи перенесли з районного суду в Харкові до Київського районного суду Полтави.



Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу звинувачують у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України. За версією слідства вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. Слов'янськ був захоплений із квітня по липень 2014 року.



Штепа була затримана у липні 2014 року під час звільнення Слов'янська від бойовиків. Її взяли під варту. У СІЗО вона провела три роки, потім рік під домашнім арештом із електронним браслетом. У січні 2018 року закінчився термін цього запобіжного заходу.



У липні 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.



У лютому 2021 року Штепу допитали у суді. Вона заявила, що не визнає вини. У суді вона пояснювала, що під час окупації міста кликала Путіна та російські війська під загрозою бойовиків, бо перебувала у них у полоні.



Неля Штепа подала позов до Європейського суду з прав людини проти України. 24 жовтня 2019 року ЄСПЛ ухвалив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації та 1000 євро компенсації судових витрат.