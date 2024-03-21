Армия РФ атаковала Днепропетровскую область: повреждены церковь, 4 частных дома и линия электропередач

«Прилет» по церкви в Днепропетровской области. Фото: Telegram / Лысак

Сегодня, 21 марта, в результате артиллерийского обстрела Днепропетровской области, пострадали жители Никопольского района, Марганецкой и Красногригорьевской громад. Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в своем Telegram.



«Противник выпустил около десятка артснарядов. Повреждены церковь и 4 частных дома. Изуродованная линия электропередач. Погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровщины обошлось без прилетов», — заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также подтвердил, что россияне трижды за ночь обстреляли Никопольский район.

Результат обстрела оккупантами РФ Днепропетровской области. Фото: Telegram

Результат обстрела оккупантами РФ Днепропетровской области. Фото: Telegram

Результат обстрела оккупантами РФ Днепропетровской области. Фото: Telegram

В управлении ГСЧС Днепропетровской области отметили, что за прошедшие сутки в области погиб один местный житель.



Напомним, в ночь на 20 марта оккупационные войска РФ обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки пятеро людей пострадали