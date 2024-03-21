Армія РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджено церкву, 4 приватні будинки та лінію електропередач

«Приліт» по церкві в Дніпропетровській області. Фото: Telegram / Лисак

Сьогодні, 21 березня, внаслідок артилерійського обстрілу Дніпропетровської області, постраждали жителі Нікопольського району, Марганецької та Червоногригорівської громад. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у своєму Telegram.



«Противник випустив близько десятка артснарядів. Пошкоджено церкву та 4 приватні будинки. Понівечена лінія електропередач. Загиблих та постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини обійшлося без прильотів», - заявив голова Дніпропетровської ОВА.



Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також підтвердив, що росіяни тричі за ніч обстріляли Нікопольський район.

Результат обстрілу окупантами РФ Дніпропетровщини. Фото: Telegram

Результат обстрілу окупантами РФ Дніпропетровщини. Фото: Telegram

Результат обстрілу окупантами РФ Дніпропетровщини. Фото: Telegram

В управлінні ДСНС Дніпропетровської області зазначили, що минулої доби в області загинув один місцевий житель.



Нагадаємо, в ніч проти 20 березня окупаційні війська РФ обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали