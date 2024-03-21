КМВА показала наслідки ракетної атаки на столицю України

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки російських окупантів на столицю України. Фото опублікував офіційний Telegram-канал КМВА.



У КМВА також уточнили дані про постраждалих, розповівши, що внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 людей.



«Шість людей у Святошинському районі та сім у Шевченківському. Госпіталізовано чотирьох осіб. Без загиблих», – уточнив начальник КМВА, генерал-полковник Сергій Попко.

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Наслідки ракетного удару РФ по столиці України. Фото: КМВА

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії постраждали десять людей.



Нагадаємо, під час сьогоднішньої російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько 30 російських ракет, у тому числі й балістичні.