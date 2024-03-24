Окупанти атакували Кривий Ріг безпілотниками: понад 70 тисяч людей залишилися без тепла

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч мешканців залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень. Без тепла залишилося 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тисячі будинків, де загалом проживають 76 тисяч осіб», — зазначив він.



За словами Лисака, в одній з медустанов були перебої з електропостачанням, проте його вже відновили.



Наразі аварійно-відновлювальні бригади продовжують свою роботу.



Крім того, окупанти вдарили по критичній інфраструктурі у Нікопольському районі.



«Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилося понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та понад 6,4 тисячі в районі. Електропостачання вже відновлено», — написав глава регіону.



Лисак додав, що вночі сили ППО збили 15 російських безпілотників: 8 — у Криворізькому районі, 7 — у Нікопольському.



Раніше ми писали, що внаслідок артилерійського обстрілу Дніпропетровської області постраждали жителі Нікопольського району, Марганецької та Червоногригорівської громад.