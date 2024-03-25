Силы ПВО сбили почти все российские дроны

Силы ПВО сбили 8 из 9 дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 25 марта российская армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили почти все российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа Shahed, которыми противник атаковал с мыса Чауда (временно оккупированный Крым)», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что «Шахеды» уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.



К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что российские войска 24 марта ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры.