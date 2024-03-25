Сили ППО збили майже всі російські дрони

Сили ППО збили 8 із 9 дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 25 березня російська армія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили майже всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Сьогодні вночі захисники неба збили 8 з 9 ударних БпЛА типу Shahed, якими противник атакував з мису Чауда (тимчасово окупований Крим)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що «Шахеди» знищено в межах Миколаївської та Одеської областей.



До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Раніше ми писали, що російські війська 24 березня вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.