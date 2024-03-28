Росія не має ресурсів для наступу на Харків — ЦПД

Повідомлення про підготовку 350-тисячної російської армії до наступу на Харків є частиною інформаційної кампанії окупантів та не відповідають дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

«Росія не має ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію та є частиною кампанії "пропаганда страху"», — зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Центр зазначає, що агресор зараз здатний лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.

«Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цього завдання, загрози Соловйова — поки що лише розмови. Це ІПСО. Зараз агресор здатний лише обстрілювати та тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але противник завжди лякає наступами, користуючись обстрілами», — додав Коваленко і наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін планує здійснити ще один наступ на Харків. Глава Кремля впевнений, що Збройні сили РФ впораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає «російськомовним». Після цього у Москві будуть готові вести якісь переговори щодо миру.