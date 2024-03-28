Только 3% российских снарядов и дронов поразили военные цели Украины — Умеров

Лишь 3% ракет, выпущенных российской армией по Украине, а также беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели. В остальных случаях (97%) поражали гражданскую инфраструктуру, заявил министр обороны Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО.



На своей странице в Facebook министр сообщил, что основное внимание на заседании было сосредоточено на недавних массированных авиаударах России и необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.



«Общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает 9 килотонн. Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поражали гражданскую инфраструктуру. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что 712 из 1804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние 3 месяца, вызвали ракетные атаки и атаки барражирующими боеприпасами», — сообщил Умеров.



Также на заседании он предоставил подробный обзор насущных потребностей противовоздушной обороны Украины.



Умеров подчеркнул, что поддержка партнеров спасет тысячи невинных жизней, в том числе и соседних государство Украины.



«Чем больше российских ракет будет сбито в украинском небе, тем меньшую угрозу они будут представлять для государств-членов НАТО, граничащих с Украиной», — подчеркнул глава ведомства.



Украина за последние две недели пережила несколько массированных обстрелов со стороны РФ. Весомая часть ударов приходится и на объекты энергетической инфраструктуры страны.



Российское наступление может начаться в конце мая или в июне, иностранная помощь нужна Украине сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию, сказал ранее президент Украины Владимир Зеленский.