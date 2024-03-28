Лише 3% російських снарядів і дронів уразили військові цілі України — Умєров

Лише 3% ракет, випущених російською армією по Україні, а також безпілотників та керованих бомб вразили військові цілі. В решті випадків (97%) вражали громадянську інфраструктуру, заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.



На своїй сторінці у Facebook міністр повідомив, що основна увага на засіданні була зосереджена на нещодавніх масованих авіаударах Росії та необхідності посилення протиповітряної оборони України.



«Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів Україною з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників та керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, викликали ракетні атаки та атаки боєприпасами, що барражують», — повідомив Умєров.



Також на засіданні він надав докладний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України.



Умєров підкреслив, що підтримка партнерів врятує тисячі безневинних життів, у тому числі і сусідніх держав України.



«Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть державам-членам НАТО, які межують з Україною», — наголосив глава відомства.



Україна протягом останніх двох тижнів пережила кілька масованих обстрілів з боку РФ. Значна частина ударів сталася по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.



Російський наступ може розпочатися наприкінці травня чи в червні, іноземна допомога потрібна Україні зараз, щоб стабілізувати ситуацію, сказав раніше президент України Володимир Зеленський.