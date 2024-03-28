Нам нужна помощь прямо сейчас — Зеленский о готовности к новому крупному наступлению России

Российское наступление может начаться в конце мая или в июне, иностранная помощь нужна Украине сейчас, чтобы стабилизировать ситуацию, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.



«А до этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию. Нам нужна помощь сейчас», — сказал он.



Зеленский отметил, что для Путина Украина — сателлит Российской Федерации.



«На данный момент это мы, затем — Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия. По крайней мере, половина Германии», — сказал он.



Зеленский заявил, что Путин полон решимости вернуть бывшему Советскому Союзу его имперскую славу и географические границы.



«Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда гражданам Соединенных Штатов, солдатам Соединенных Штатов придется защищать Европу, потому что они являются членами НАТО», — сказал президент Украины.



Зеленский подчеркнул, что, возможно, на Западе есть люди, которые устали слышать это послание, «но только те устали, кто не знает, что такое война, и которые никогда не теряли своих детей».



«Он может прийти в Европу и в Соединенные Штаты Америки. Он может очень быстро прийти в Европу. 1980-е, а затем конец 1990-х — он этого никогда не простит», — сказал Зеленский, предполагая, что Путин затаил обиду на западный мир из-за коллапса, существовавшего до «холодной войны».

Напомним, ранее сообщалось, что в России будет создана группировка войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч солдат. Кроме того, ВС РФ летом будут пытаться атаковать украинские позиции на одном из направлений. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью.



Владимир Путин планирует осуществить еще одно наступление на Харьков, пишет Meduza. Глава Кремля уверен, что Вооруженные силы РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет «русскоязычным». После этого в Москве будут готовы вести переговоры о мире.