В Офісі президента розповіли, чому звільнили Данилова

У Зеленського розповіли, чому звільнили Данилова. Фото: РНБО

В Офісі президента України (ОП) Володимира Зеленського заперечують, що звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова пов'язане з тим, що він образив спеціального представника Китаю Сі Цзіньпіна, коли «перефразував» ім'я Лі Хуея в ефірі національного телемарафону, передає DW.

«Ні, безперечно, ні. Це дуже дрібно якось. Це неможливо», — запевнив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 28 березня в ефірі «Радіо Свободи».

За його словами, «під час тривалої війни виникає потреба у ротаціях на керівних посадах, щоб відповідати викликам», і призначення новим секретарем РНБО глави Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка пов'язане із необхідністю посилити аналітичну складову РНБО.

«Безумовно, пан Литвиненко, який є в цьому фахівцем, зробить це найкращим чином, тому що на цьому етапі війни, на якому ми зараз знаходимося, нам потрібно чіткіше відслідковувати процеси, що відбуваються в Росії, вплив Росії на ті чи інші виборчі процеси, які проходять в інших країнах», — сказав Подоляк.

Він також запевнив, що Данилов «залишається в команді» Зеленського і «працюватиме в іншому напрямку».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 26 березня.

Раніше Олексій Данилов назвав спецпредставника Китаю Лі Хуея «якимось Хуї» , розкритикувавши пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією.