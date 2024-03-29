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На территории Румынии обнаружили части беспилотника: проводится расследование

29 марта 2024, 12:57

На территории Румынии обнаружили части беспилотника: проводится расследование

На территории Румынии найдены части БпЛА На территории Румынии найдены части БпЛА

На территории Румынии минобороны страны-члена НАТО сообщило, что нашло фрагменты, похожие на дрон, неподалеку от границы с Украиной. Об этом говорится в подписи к видео локального медиа.



Элементы вероятного беспилотника нашли в сельскохозяйственных угодьях на острове Большая Брэила.

«Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности в пятницу, 29 марта 2024 года, проводит по специальным оперативным процедурам расследования события», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что предварительно место падения беспилотника расположено в районе 50 км от украинского города Рени в Измаильском районе Одесской области.

Россияне последнюю неделю атакуют объекты энергетической инфраструктуры в Одессе и области, используя беспилотники и ракеты.  

Напомним, в ночь на 29 марта 2024 года Россия нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА.

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