На території Румунії виявили фрагменти безпілотника: проводиться розслідування

На території Румунії знайдено частини БПЛА

На території Румунії міноборони країни-члена НАТО повідомило, що знайшло фрагменти, схожі на дрон, неподалік кордону з Україною. Про це йдеться у підписі до відео локального медіа.







Елементи ймовірного безпілотника знайшли у сільськогосподарських угіддях на острові Велика Бреїла.



«Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки у п'ятницю, 29 березня 2024 року, проводить за спеціальними оперативними процедурами розслідування події», – йдеться у повідомленні.



Варто зазначити, що місце падіння безпілотника розташоване в районі 50 км від українського міста Рені в Ізмаїльському районі Одеської області.



Росіяни останній тиждень атакують об'єкти енергетичної інфраструктури в Одесі та області, використовуючи безпілотники та ракети.



Нагадаємо, в ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектора України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА.