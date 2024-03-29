Зеленський повідомив про обстріл Росією Канівської та Дністровської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 березня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Основні теми — наслідки ударів окупантів та постачання військового озброєння. Про це він написав у своєму Telegram.



За його словами, окупанти вкотре атакували українські гідроелектростанції.



«Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але зараз під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно її не зупинити в Україні», — зазначив президент.



Окрім того, під атакою росіян енергетична інфраструктура України. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Також на засіданні обговорили найбільш ефективні методи фізичного захисту та їх використання на інші об'єкти.



Зеленський зазначив, що важливою темою для обговорення стали контракти на постачання зброї та боєприпасів найближчим часом.



«На перший план вийшла потреба у ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що російські окупанти 22 березня атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні – ДніпроГЕС. Це призвело до глобальних наслідків, які ліквідувати швидко навряд чи вдасться.