РФ вдень обстріляла Дніпро: є постраждалі

Російська армія сьогодні вдень, 2 квітня, атакувала Дніпро ракетами. Станом на 17:03 відомо про постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«За попередньою інформацією, це п'ятеро осіб. Усі деталі уточнюємо», — зазначив він.



Глава регіону закликав громадян не публікувати у соцмережах фото та відео з місця удару. Також Лисак нагадав, що повітряна тривога в області триває і рекомендував залишатися в укриттях.



О 17:16 у Дніпропетровській області оголошений відбій тривоги.



Оновлено (18:40). У Дніпрі вже відомо про 13 постраждалих від ракетної атаки. Серед них п'ятеро — діти. Про це повідомив голова ОВА.



Госпіталізовано вісім поранених, всі в стані середньої тяжкості. Інші лікуватимуться вдома.



Раніше ми писали, що окупанти 1 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Унаслідок атаки є постраждала.