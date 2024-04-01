Армия РФ атаковала Кривой Рог: пострадала женщина, в доме выбиты окна

Оккупанты сегодня вечером, 1 апреля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По уточненной информации, обломки российской ракеты ранили 42-летнюю женщину. Сейчас она находится в больнице.



Кроме того, из-за удара загорелась лесополоса. В жилом доме выбиты окна.



Ранее мы писали, что 29 марта ночью ПВО сбило над Днепропетровской областью 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском и Каменском районах, зафиксированы повреждения энергетических объектов.