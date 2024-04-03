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Из-за ракетного удара оккупантов под Харьковом пострадала женщина

03 апреля 2024, 22:58

Из-за ракетного удара оккупантов под Харьковом пострадала женщина

В результате ракетного удара россиян в Харьковской области пострадала женщина. Фото: Харьковская областная прокуратура В результате ракетного удара россиян в Харьковской области пострадала женщина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российская армия сегодня вечером, 3 апреля, нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. В результате этого пострадала женщина. Об этом сообщила  Харьковская областна прокуратура.

Около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Мерефе. Повреждения получили здания гражданского предприятия.

Отмечается, что произошел пожар, в домах выбиты окна, повреждены крыши. Также ранения получила 55-летняя женщина.

По предварительным данным, атака была осуществлена противокорабельной ракетой Х-59МК. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ 2 апреля обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, его 11-летний сын 3 апреля умер в медучреждении.

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