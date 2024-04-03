Через ракетний удар окупантів під Харковом постраждала жінка

Внаслідок ракетного удару росіян на Харківщині постраждала жінка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія сьогодні ввечері, 3 квітня, завдала ракетного удару по Мерефі в Харківській області. Внаслідок цього постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Мерефі. Ушкодження отримали будинки цивільного підприємства.

Зазначається, що сталася пожежа, у будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Також поранення дістала 55-річна жінка.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ 2 квітня обстріляли село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, його 11-річний син 3 квітня помер у медустанові.