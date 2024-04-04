Немецкие компании помогают России строить дома в захваченном Мариуполе — СМИ

Немецкие компании принимают опосредованное участие в восстановлении «нового» Мариуполя. Оккупированный город с россиянами, построенный от имени Кремля. По всему городу будут строиться площади и многоквартирные дома. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Отмечается, что реконструкция оккупированного города «чрезвычайно важна».

«В годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео есть доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя», — говорится в сообщении.

В расследовании упоминается о роли дочерней компании Knauf, которая, по словам Tagesschau, работает исключительно на российском рынке и обеспечивает проект стройматериалами по заказу Минобороны России. Кроме того, рассматривается участие фирмы из Мюнстерланда WKB Systems в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, который используется в Мариуполе.

Отмечается, что основным акционером WKB Systems является бизнесмен Виктор Бударин. Компания снабжает своей продукцией его российскую фирму. К тому же ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

Точное количество погибших мирных жителей во время штурма Мариуполя не установлено. По информации о погребении, количество может превышать 10 тысяч человек. Город был разрушен. В настоящее время российские СМИ активно освещают процесс восстановления и строительства в Мариуполе, пишет немецкое издание.

Ранее сообщалось, что минимум три новых многоэтажки под ипотеку появятся в оккупированном Мариуполе. Сразу две строительные компании получили земельные участки под строительство в оккупированном городе. Новостройкам, возведенным на месте разрушенных обстрелами домов, присваивают новые адреса, чтобы владельцы квартир не смогли доказать право собственности.