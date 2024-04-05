Без світла 550 тисяч абонентів у Харківському регіоні, близько 330 тисяч з них – у Харкові

У Харкові запроваджено аварійні відключення електрики внаслідок технологічної аварії. Без електроенергії залишаються 550 тисяч абонентів у Харківській області, з них близько 330 тисяч — у Харкові. Про це сьогодні повідомила компанія «Укренерго».

Зазначається, що на Харківщині сьогодні з 05:40 діють графіки погодинних відключень.

Водночас, з 07:00 у Харкові та області диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосувати аварійні відключення. Причина — технологічна аварія у мережах обленерго. Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

«Загалом на ранок у регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинено роботу електротранспорту», — йдеться у повідомленні.

Продовжують діяти ліміти споживання промислових споживачів на Криворіжжі.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір четверга, 4 квітня, екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині не застосовуються.