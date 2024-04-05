Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре

05 апреля 2024, 23:27

Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре

Политика

В НАТО обсуждается вариант отказа Украины от оккупированных территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и прием в альянс, сообщает итальянское издание La Repubblica. В публикации говорится, что сейчас подобный сценарий обсуждается неформально и становится все реальнее, учитывая приближение выборов в США. Издание уточняет, что за Россией могут признать Крым и все территории, оккупированные ею в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять Украину в НАТО.

В тоже время издание The New York Times сообщает, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле. Авторы статьи пояснили, что у лидеров альянса нет желания принимать в блок новую страну, которая по договору о коллективной безопасности втянет их всех в крупнейший сухопутный конфликт в Европе с 1945 года.

Общество

Оккупационная администрация «ДНР» при поддержке российских кураторов пытается наладить водоснабжение оккупированных территорий из разных источников. Одним из них стал канал «Дон-Донбасс», но пока его ресурсов не хватает. Первая очередь канала выводится сейчас из реки Дон. Она обеспечит около 30% потребителей воды на оккупированной территории Донетчины. Однако пока вторую очередь канала не строят. В «ДНР» рассчитывают на частичную подачу воды из старого канала для всего региона «Северский Донец — Донбасс».

В Украине в территориальные центры комплектования (ТЦК)  начнут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста, чтобы обновить учетные данные.

В Харькове введены аварийные отключения электричества в результате технологической аварии. Без электроэнергия остаются 550 тысяч абонентов в Харьковской области, из них около 330 тысяч — в Харькове.

Боевые действия

В непризнанном Приднестровье (Молдова) заявили об атаке беспилотника на воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной. Утверждается, что целью атаки была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Параллельно в СМИ появилось заявление губернатора пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Она утверждает, что Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.

Во временно оккупированной Горловке в результате утренних обстрелов пострадали семь человек.

Оккупационные войска РФ атаковали Запорожье. Сначала было нанесено два ракетных удара, а через сорок минут — повторные удары по тем же местам, после того как туда прибыли спасатели и полицейские. Повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома, минимум 10 частных домов. Погибли три человека, 13 человек доставлены в больницу, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. В результате обстрелов пострадала также промышленная и торговая инфраструктура.

В результате ночного обстрела Покровска был разбомблен и полностью разрушен офис медицинской организации «Врачей без границ». Никто из работников не пострадал.

По данным украинского аналитического проекта DeepState, на Авдеевском направлении российские военные отброшены возле Невельского. При этом силы РФ продвинулись в Бердичах и проводят штурмовые действия в сторону Семеновки и Уманского.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска продвинулись до восточной окраины Часов Яра из-за усиленной механизированной атаки.

По меньшей мере шесть самолетов российских оккупантов уничтожено и восемь повреждено вследствие атаки на российский аэродром Морозовск в Ростовской области, проведенной Службой безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны.

Около 156 тысяч квадратных километров территории Украины пока потенциально опасны из-за возможного заминирования вследствие вооруженного вторжения России. Это примерно 26% общей площади Украины, равной площади некоторых других государств мира, например, Греции.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:27
Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре
22:36
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
10:38
В результате обстрелов в Горловке пострадали семь человек
09:59
Более четверти территории Украины нуждается в разминировании: это превышает площадь Греции и эквивалентно половине Италии
08:01
Оккупанты вышли на восточную окраину Часов Яра — ISW
23:19
Главное за день: Удар по Харькову. На Луганщине упала авиабомба РФ
18:19
Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях
17:24
Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло
17:20
В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
16:30
На оккупированной Луганщине упала полуторатонная авиабомба РФ. Ее взорвали на месте
16:27
В захваченном Луганске раскрыли проблемы с общественным транспортом
15:41
Один человек погиб в результате обстрела Донецка, есть пострадавшие
11:50
Путин дистанционно «открыл» в захваченном Мариуполе «филиал» Волгоградской академии МВД
08:59
Вблизи оккупированного Северодонецка трое суток горит лес
08:01
Немецкие компании помогают России строить дома в захваченном Мариуполе — СМИ
00:14
Главное за день: Россия захватила Водяное. Украинский апокалипсис от западных СМИ
22:27
В Генштабе ВСУ рассказали о направлениях атак российских войск
16:50
Украинские военные рассказали, чем опасен захват Часов Яра россиянами
11:58
Оккупанты захватили село Водяное на Авдеевском направлении — DeepState
все новости
23:32
Российские войска стирают Часов Яр как Авдеевку: репортаж ►
23:27
Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре
22:36
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
21:50
Прокуратура должна начать производство по делу нардепа Гереги и «Эпицентра» в оккупации
20:45
Приднестровье снова заявляет об атаке дрона на воинскую часть
20:13
«ДНР» ищет источник водоснабжения для оккупированной территории
19:21
Оккупанты в Донецке вынесли очередной «приговор» военным ВСУ, на этот раз — заочный
18:50
Запорожье под ударами РФ: есть жертвы от повторных обстрелов (дополнено)
18:13
Химические атаки РФ против ВСУ стали системными и участились
18:07
Украина вскоре может атаковать дронами Урал и Заполярье — Bild
17:20
В результате обстрела Покровского района одна женщина пострадала
16:55
Из села в Покровском районе спасатели эвакуировали пять человек
16:48
Центральная газета ФРГ обвинила посла Украины в запугивании — Bild
15:59
ГБР завершило расследование в отношении бывшего правоохранителя, застрелившего коллегу в Рубежном
15:58
НАТО обсуждает членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий — Repubblica
14:58
25-летних мужчин начнут вызывать в ТЦК для обновления учетных данных — Генштаб ВСУ
14:42
Ракетный удар по Покровску: оккупанты полностью разрушили офис организации «Врачи без границ»
13:28
Войска РФ отброшены возле Невельского, тяжелая ситуация у Часов Яра — DeepState
13:25
В Покровске Донецкой области приостановлена работа паспортного стола
13:20
Александр Зинченко про войну: «Это однозначный ответ. Я бы пошел»
все новости
ВИДЕО
Российские войска стирают Часов Яр как Авдеевку: репортаж ► Российские войска стирают Часов Яр как Авдеевку: репортаж ►
05 апреля, 23:32
РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ► РФ увеличивает количество силовиков в оккупации, как выглядит аквапарк в Донецке — дайджест из оккупации ►
05 апреля, 22:36
Бой возле н. п. Терны: силы обороны против логистики РФ. Фото: кадр из видео Силы обороны не дают РФ наладить логистику возле населенного пункта Терны: по оккупантам бьют ночные FPV
05 апреля, 12:08
Укрытие россиян разлетелось на щепки после атаки дрона. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожают возле Курдюмовки позиции и технику оккупантов — видео
05 апреля, 09:35
Один из взрывов в районе Морозовска Ростовской области. Кадр из видео Массовая атака дронов на военные аэродромы произошла в России
05 апреля, 09:00
Взрыв автомобиля в Луганске. Кадр из видео В оккупированном Луганске взорвался автомобиль
04 апреля, 17:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама