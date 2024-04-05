Главное за день: НАТО опасается членства Украины. Ситуация в Часов Яре

Политика



В НАТО обсуждается вариант отказа Украины от оккупированных территорий в пользу России в обмен на гарантии безопасности и прием в альянс, сообщает итальянское издание La Repubblica. В публикации говорится, что сейчас подобный сценарий обсуждается неформально и становится все реальнее, учитывая приближение выборов в США. Издание уточняет, что за Россией могут признать Крым и все территории, оккупированные ею в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять Украину в НАТО.



В тоже время издание The New York Times сообщает, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле. Авторы статьи пояснили, что у лидеров альянса нет желания принимать в блок новую страну, которая по договору о коллективной безопасности втянет их всех в крупнейший сухопутный конфликт в Европе с 1945 года.



Общество



Оккупационная администрация «ДНР» при поддержке российских кураторов пытается наладить водоснабжение оккупированных территорий из разных источников. Одним из них стал канал «Дон-Донбасс», но пока его ресурсов не хватает. Первая очередь канала выводится сейчас из реки Дон. Она обеспечит около 30% потребителей воды на оккупированной территории Донетчины. Однако пока вторую очередь канала не строят. В «ДНР» рассчитывают на частичную подачу воды из старого канала для всего региона «Северский Донец — Донбасс».



В Украине в территориальные центры комплектования (ТЦК) начнут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста, чтобы обновить учетные данные.



В Харькове введены аварийные отключения электричества в результате технологической аварии. Без электроэнергия остаются 550 тысяч абонентов в Харьковской области, из них около 330 тысяч — в Харькове.



Боевые действия



В непризнанном Приднестровье (Молдова) заявили об атаке беспилотника на воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной. Утверждается, что целью атаки была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. Параллельно в СМИ появилось заявление губернатора пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Она утверждает, что Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.



Во временно оккупированной Горловке в результате утренних обстрелов пострадали семь человек.



Оккупационные войска РФ атаковали Запорожье. Сначала было нанесено два ракетных удара, а через сорок минут — повторные удары по тем же местам, после того как туда прибыли спасатели и полицейские. Повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома, минимум 10 частных домов. Погибли три человека, 13 человек доставлены в больницу, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. В результате обстрелов пострадала также промышленная и торговая инфраструктура.



В результате ночного обстрела Покровска был разбомблен и полностью разрушен офис медицинской организации «Врачей без границ». Никто из работников не пострадал.



По данным украинского аналитического проекта DeepState, на Авдеевском направлении российские военные отброшены возле Невельского. При этом силы РФ продвинулись в Бердичах и проводят штурмовые действия в сторону Семеновки и Уманского.



Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска продвинулись до восточной окраины Часов Яра из-за усиленной механизированной атаки.



По меньшей мере шесть самолетов российских оккупантов уничтожено и восемь повреждено вследствие атаки на российский аэродром Морозовск в Ростовской области, проведенной Службой безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны.



Около 156 тысяч квадратных километров территории Украины пока потенциально опасны из-за возможного заминирования вследствие вооруженного вторжения России. Это примерно 26% общей площади Украины, равной площади некоторых других государств мира, например, Греции.



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